Junta do Bonfim reforça apoia aos sem-abrigo com entrega de 50 sacos-cama

A Junta de Freguesia do Bonfim, no Porto, vai distribuir 50 sacos-cama para pessoas em situação de sem-abrigo, depois do plano de contingência ter sido ativado. Esta ação vai decorrer entre domingo e quarta-feira, pelas 21 horas, na estação de metro do Campo 24 de Agosto.

Foi ativado neste domingo o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo Vaga de Frio 2023, que inclui a abertura de espaços como as estações de metro e a disponibilização de camas em centros de acolhimento.

Para além de disponibilizar camas no Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, a estação de metro do Campo 24 de Agosto funcionará como ponto de entrega.

De acordo com o presidente da Junta de Bonfim, João Ricardo Aguiar, o reforço do apoio é feito em sintonia com equipas de várias associações e entidades reconhecidas pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA).

Saber Compreender, Porto Solidário 20 , Colégio do Rosário e Coração na Rua são algumas das entidades que se unem à Junta do Bonfim para esta iniciativa.

No sábado, a Câmara do Porto entregou 160 cobertores ao Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) para distribuir a quem dorme na rua. Este número foi um reforço dos 60 cobertores que já haviam sido entregues à instituição na passada quinta-feira.

Várias equipas multidisciplinares mantêm o acompanhamento diário para ajudar a dar mais conforto às pessoas em situação de sem-abrigo.

Prevê-se que as temperaturas estejam abaixo dos três graus centígrados durante três dias seguidos, a partir deste domingo.