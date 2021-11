Junto à Arrábida houve outras pontes em projeto mas nenhuma foi avante

Miguel Amorim Hoje às 09:08 Facebook

Adão da Fonseca apresentou três propostas. Uma delas com Siza Vieira.

Haverá uma nova travessia na Arrábida, entre o Porto e Gaia. Servirá o metro e prevê-se que esteja pronta em 2025. Neste século, outras soluções foram estudadas para as proximidades da ponte, que é monumento nacional e da autoria de Edgar Cardoso.

O engenheiro Adão da Fonseca trabalhou em três possibilidades, de diverso tipo, mas nenhuma foi avante. Uma delas, a Ponte do Gólgota, contou com a participação do arquiteto Siza Vieira, que tratou das "inserções" nas margens.