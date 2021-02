Lago do Palácio de Cristal no Porto vai ser reabilitado

Adriana Castro Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Obra de 131 mil euros arranca segunda-feira e fica pronta no fim de abril.

A empreitada de reabilitação do lago dos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, que prevê a sua impermeabilização e o tratamento de fendas e fissuras, arranca amanhã. A obra ficará pronta no final do mês de abril e vai custar 131 mil euros à Câmara do Porto.

Esta é a terceira empreitada de um conjunto de obras de melhoria dos jardins e áreas circundantes do Palácio lançadas pela Autarquia. No total, já foram gastos quase três milhões de euros.

A obra de reabilitação do lago prevê a criação de novas infraestruturas hidráulicas com a instalação de dois novos coletores: um para águas residuais e outro para águas pluviais e respetivas caixas. Os muros também vão ser reforçados, através da realização de novos troços nas zonas afetadas pelas raízes de árvores de grande porte, informa a Autarquia no seu site.

As mais recentes são, por exemplo, a requalificação do Jardim Émile David, na entrada, que voltou ao seu traçado original, desenhado há mais de 150 anos. Esta obra fez parte de uma intervenção inicial que demorou cinco anos e custou 2,8 milhões de euros. A esta obra soma-se a intervenção na envolvente ao Palácio de Cristal, com o redesenho e pavimentação do passeio da Rua de D. Manuel II, reorganização das áreas verdes e de mobiliário urbano. Custou 139 mil euros.

Os trabalhos são da responsabilidade da empresa municipal GO Porto.