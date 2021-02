Lançado concurso para nova sede da Liga de Futebol no Porto

Hugo Silva Hoje às 11:51 Facebook

O concurso para a construção da nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto, no valor de 17,5 milhões de euros, foi publicado nesta quinta-feira em Diário da República.

O edifício - Arena Liga Portugal - será erguido na Rua de John Whitehead (junto ao cruzamento das ruas de Requesende e de Ramalde do Meio). A Liga deixará assim o imóvel que ocupa atualmente na Rua da Constituição.

De acordo com os pressupostos do concurso, o prazo de execução da obra é de 21 meses. O edifício terá sete pisos com um auditório, uma incubadora de empresas, um museu, uma zona comercial e uma praça "fan zone" com capacidade para mil pessoas

O projeto da nova sede da Liga de Futebol conta com um apoio da Câmara superior a 600 mil euros, o que gerou polémica. A Autarquia prescinde de 241 mil euros a que teria direito na permuta entre o edifício da Constituição e o terreno onde será construída a nova sede, vai reduzir a renda de 10 mil para 50 euros nas instalações atuais e vai isentar as taxas da empreitada.

A Câmara reconhece a importância de manter a instituição na cidade.

"São 18 milhões de euros de investimento direto. Se não for feito aqui, no dia a seguir será noutro lado e talvez com melhores condições", disse, na altura da aprovação da permuta nos órgãos municipais, o presidente da Liga, Pedro Proença.