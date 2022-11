Lançado concurso para novo investimento no Parque Desportivo de Ramalde

JN Hoje às 16:01 Facebook

Foi publicado na plataforma acinGov o concurso para a empreitada referente à segunda fase de investimento no Parque Desportivo de Ramalde, no Porto, com o valor base de 4,6 milhões de euros. Contempla a construção de um novo campo para a prática de râguebi e futebol, entre outras benfeitorias.

Este equipamento foi distinguido este ano como "Melhor Complexo do Ano" e tem já uma longa história, tendo sido inicialmente projetado - entre 1952 e 1960 - por Fernando Távora.

O concurso público foi lançado pela empresa municipal GO Porto e decorre até 9 de dezembro, com um valor base de 4.664.211,10 euros. Todas as peças concursais estão disponíveis em www.acingov.pt, onde devem ser submetidas as propostas. O prazo estimado para a obra é de 540 dias.

Este investimento visa a metade norte do Parque Desportivo e contempla a construção de um novo campo para a prática de râguebi e futebol; um novo edifício de apoio com balneários e bancada coberta; um novo recinto para a prática de atletismo ao nível de lançamentos do peso, martelo e dardo; uma nova área para o tiro ao arco.

Além destas intervenções, o projeto prevê ainda a requalificação dos balneários do campo de jogos existente, localizados sob a atual bancada coberta.

O Parque Desportivo de Ramalde/INATEL foi alvo de requalificação pela Câmara do Porto e é atualmente gerido pela Ágora. Está dotado de uma pista de atletismo em tartan, composto por seis corredores com medidas oficiais, um campo de relva sintética apto para receber jogos e competições oficiais de futebol de 11, futebol de 7 e rugby, uma pista de atletismo com zona de saltos, uma zona de lançamentos (peso, disco e martelo), uma zona de tiro com arco, um skate park e ainda um parque infantil, com uma área total de 55.100 metros quadrados.