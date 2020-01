Lançado concurso para obras de manutenção na Ponte de São João

Hoje às 12:33 Facebook

A Infraestruturas de Portugal prevê gastar cerca de 950 mil euros em "obras de manutenção" da ponte ferroviária de São João, entre Porto e Vila Nova de Gaia, no âmbito de um concurso público aberto em dezembro.

"Trata-se de uma empreitada de manutenção, em que serão realizados trabalhos de manutenção habituais neste tipo de obras de arte, sem qualquer impacto em termos de serviço", explicou fonte da Infraestruturas de Portugal.

A resposta surgiu a propósito de questões da Lusa sobre qual a obra em causa no aviso de prorrogação do concurso em 17 dias, publicado no Diário da República (DR) de dia 22 de janeiro.

Um primeiro aviso de abertura do concurso público para "Beneficiação da Ponte de São João", pelo valor base de 950 mil euros, tinha sido publicado no DR a 3 de dezembro de 2019.

Esse primeiro anúncio fixava o prazo de 17 dias para a apresentação de propostas, acrescentando ser de cerca de oito meses (240 dias) o "prazo de execução do contrato".