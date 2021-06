Lançado concurso público para nova ponte entre Porto e Gaia

Hugo Silva Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi lançado nesta sexta-feira o concurso público para a elaboração do projeto e construção da nova ponte entre o Porto e Vila Nova de Gaia. A ambição é que a travessia entre Campanhã e Oliveira do Douro esteja pronta no segundo semestre de 2025.

O procedimento foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República. O concurso lançado pelas câmaras do Porto e de Gaia é limitado por prévia qualificação. "O objetivo é selecionar os candidatos que cumpram com os requisitos técnicos e financeiros mínimos estabelecidos no concurso", diz um comunicado emitido pela autarquia gaiense.

"Numa segunda fase, os candidatos selecionados serão convidados a apresentar propostas - num prazo de sete meses -, nas quais deverão incluir um Estudo Prévio da solução global da ponte que se propõem executar, cumprindo com os requisitos técnicos e outros impostos nas peças de concurso", acrescenta.

Após a adjudicação, a concretização dos estudos e projeto deverá demorar 12 meses, seguindo-se dois anos para a construção propriamente dita, aos quais será preciso somar dois meses de ensaios ao tabuleiro. No segundo semestre de 2025, estará tudo pronto, caso não haja percalços pelo caminho.

"A nova ponte sobre o rio Douro será construída a montante da Ponte de São João e a jusante da Ponte do Freixo, ligando a marginal ribeirinha do Porto - Avenida Paiva Couceiro - a Vila Nova de Gaia, mais propriamente à zona de Quebrantões, da qual nascerá uma nova via de ligação à atual rotunda Gil Eanes", explica o comunicado.

A travessia foi batizada de Ponte D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao falecido bispo do Porto. "Terá uma extensão total aproximada de 625 metros, dos quais 300 metros se desenvolvem sobre o leito do rio Douro e os restantes 325 metros sobre terrenos de Vila Nova de Gaia. De destacar que o seu tabuleiro terá duas faixas de rodagem, com duas vias de circulação cada, um separador central, assim como passeios e ciclovias unidirecionais de ambos os lados", refere a nota informativa.

Quanto aos acessos, no lado do Porto está prevista uma rotunda rotunda sobrelevada à atual Avenida Paiva Couceiro (marginal), "interligada a esta através de dois ramos de ligação em viaduto". "Pretende-se, contudo, que a continuidade da avenida se mantenha, reservando a atual marginal, sob a rotunda, para usufruto pedonal e dos meios suaves", pormenoriza-se.

PUB

No lado de Gaia, haverá uma nova rotunda e um novo arruamento com aproximadamente 590 metros de extensão, que ligará à rotunda Gil Eanes. "Esse novo arruamento será composto por duas faixas de rodagem, com duas vias de circulação cada, separador central, passeios, ciclovias e estacionamentos. A acrescentar que a rotunda Gil Eanes será também objeto de intervenção de forma a nela se incluir uma ciclovia em todo o seu perímetro", observa a Câmara.

O preço base do concurso é de 38,5 milhões de euros e o prazo máximo de execução de 1150 dias. O custo da obra será assumido pelos dois municípios."

"As candidaturas deverão ser entregues, em formato eletrónico, até às 23.59 horas do dia 24 de julho na plataforma www.acingov.pt, onde poderão também ser consultadas as peças do concurso", conclui o comunicado.