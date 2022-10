Lello instala máquinas de vending com livros, café e preservativos

JN Hoje às 15:16 Facebook

A Livraria Lello instalou, em seis locais, entre o Porto e Matosinhos, máquinas de vending com livros, café, água e preservativos. A iniciativa chama-se "Satisfying your cravings", - a satisfazer os teus desejos, em português -, e o objetivo é reivindicar o livro como bem de primeira necessidade.

A pergunta que se faz é: "O que têm em comum livros, café e preservativos?". A Livraria Lello responde: "Todos correspondem a necessidades viscerais, desejos que pedem uma resposta imediata e, por isso, devem estar acessíveis em qualquer lugar e a qualquer dia e hora".

São, portanto, "três prazeres que se cruzam na mais recente manifestação da Livraria Lello, reivindicando o livro como bem de primeira necessidade".

Por isso, foram instaladas máquinas de vending, - que não deixam ninguém indiferente pelo rosa vibrante com que estão pintadas -, em seis locais "inusitados" da Área Metropolitana do Porto, disponíveis por 24 horas, sete dias por semana: junto à Livraria Lello, na Lionesa, na Rua do Loureiro, na Porto Welcome Center (Praça de Almeida Garrett), na estação de metro da Trindade e no Mercado Municipal de Matosinhos.

Nos equipamentos estão disponíveis cinco clássicos, editados pela Livraria Lello: Amor de Perdição, O Grande Gatsby, O Principezinho, Orgulho e Preconceito e Romeu e Julieta.