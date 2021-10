Leonor chegou ao Mundo com um teste positivo à covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 09:14 Facebook

O medo apoderou-se de Carla Pereira quando soube que a filha recém-nascida, Leonor, tinha testado positivo à SARS-CoV-2. "Fiquei com muito receio, porque se a covid foi forte connosco, o que aconteceria com ela? Era uma bebé com poucas horas", recorda. A mãe de 28 anos estava infetada no momento do parto, depois de o companheiro ter também testado positivo. Na família, apenas a filha de sete anos não contraiu a doença.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, que o Hospital de São João, no Porto, registou "perto de cem mulheres que testaram positivo durante a gravidez": "50 tinham covid-19 no parto", refere Henrique Soares, diretor do serviço de Neonatologia do centro hospitalar. Deste universo, apenas dois recém-nascidos terão sido contagiados nos primeiros momentos de vida. A Leonor foi um desses casos.

A chamada "transmissão horizontal" pode acontecer quando a mãe está a dar a luz, nos momentos a seguir ou, depois, quando a progenitora está a cuidar do bebé ainda em ambiente hospitalar. Os recém-nascidos são sujeitos a dois testes: um imediatamente a seguir ao parto e outro passado 48 horas.