Liceu Alexandre fica pronto a tempo do próximo ano letivo

Adriana Castro Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Estruturas comprometidas por térmitas e carunchos e outros imprevistos atrasaram conclusão da obra. Custo da empreitada também aumentou, mas Câmara não revela o valor.

Eliminar vestígios de térmitas, carunchos e recuperar as estruturas que esses insetos comprometeram, bem como a necessidade de adequar o projeto à realidade, são alguns dos fatores que atrasaram as obras da Escola Secundária Alexandre Herculano, na Avenida de Camilo, no Porto, em pelo menos meio ano. O liceu não ficará pronto em março deste ano, como estava previsto, mas sim até ao final de agosto, a tempo do começo do próximo ano letivo.

A empreitada foi adjudicada por mais de nove milhões de euros, mas a Câmara do Porto admite que as "vicissitudes" encontradas não tiveram apenas consequências do ponto de vista do prazo de conclusão dos trabalhos, mas também a nível financeiro. A Autarquia não revela, no entanto, de quanto foi o aumento do custo da obra.