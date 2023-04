Liceu Alexandre Herculano já tem obra pronta

Rui Moreira e vereador visitam escola esta quarta-feira. No espaço, só faltarão equipamentos.

Está concluída a obra de requalificação e modernização da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto. Faltam acertar pormenores no que diz respeito aos equipamentos necessários para o regresso dos cerca de 500 alunos, mas na próxima quarta-feira o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o vereador da Educação, Fernando Paulo, fazem uma visita à empreitada já concluída. Dos 9,8 milhões de euros que custaram os trabalhos, 3,75 milhões foram suportados pelo Ministério da Educação e 2,45 milhões pelo Município. O restante foi financiado pelo programa Norte 2020.

A visita está marcada para as 11 horas, depois de uma passagem pela Escola Básica do Falcão, também requalificada pela Autarquia do Porto, mas já em funcionamento. "O investimento municipal nestas duas escolas emblemáticas da zona oriental da cidade, cujas instalações foram alvo de consideráveis melhorias e modernizações, ultrapassa os dez milhões de euros, suportados parcialmente pelo financiamento comunitário do Norte 2020", escreve aquele Município, em comunicado.