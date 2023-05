Liceu francês do Porto comemora 60 anos

JN Hoje às 16:07 Facebook

O Lycée Français International de Porto celebra 60 anos nesta sexta-feira. A cerimónia oficial está marcada para as 17 horas e contará com a presença da embaixadora da França Hélène Farnaud-Defromont, de representantes do governo francês e de todos os antigos diretores da escola.

Antes da cerimónia, decorre uma visita à escola, seguida da inauguração de um novo pavilhão.

Neste sábado, o liceu irá estar de portas abertas para todos que tenham curiosidade de visitar o espaço. Haverá também atividades para crianças e uma exposição com trabalhos feitos pelos alunos.

O bolo de aniversário será cortado às 16 horas. A celebração encerra no Terminal de Leixões, em Matosinhos, com um jantar de gala que irá reunir cerca de 300 antigos alunos, por volta das 19.30 horas.