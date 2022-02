JN Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O supermercado da marca Lidl vai abrir portas no espaço onde funcionava o AKI, na rotunda da Associação Empresarial do Porto, vulgarmente conhecida como rotunda dos Produtos Estrela, no Porto.

Inaugurado em 2000, a loja do AKI fechou no final do ano passado, estando a ser desmantelada para ali nascer um supermercado da marca Lidl, avançou o Jornal de Negócios.