Ligação aérea Telavive-Porto fez a sua estreia

JN Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro voo da nova rota Telavive-Porto, da Sun d'Or El Al, aterrou, esta segunda-feira à noite, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Luís Pedro Martins, do Turismo Porto e Norte, disse que aeroporto regista, neste momento, "um número recorde de operadores a voar para a região".

Para o responsável da Sun d'Or, Gal Gershon, cuja companhia passa a ter dois voos semanais para o Porto, as novas ligações "refletem o interesse dos israelitas por Portugal". Às chegadas ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro juntam-se os seis voos semanais para Lisboa.

O reforço da presença no nosso país comprova o "interesse demonstrado no mercado português, pela sua natureza, paisagens e variados locais", justificou Gal Gershon.

PUB

Luís Pedro Martins congratulou-se com a "capacidade que a região tem demonstrado para captar novas companhias e fazer com as que já cá estavam reforcem a sua oferta".

O Turismo do Porto e Norte vai desenvolver uma campanha com a Sun d'Or para promover a rota israelita, que tem "muito potencial".

Israel insere-se nos mercados de longo curso que são bastante aliciantes para os operadores turísticos nacionais. Tal como outros destinos, como o Brasil, EUA, Canadá e Médio Oriente.

"Estes mercados com grande poder aquisitivo são fulcrais para o aumento dos proveitos. Os viajantes vêm com vontade de usufruir experiências completas, ficam no destino mais tempo e em mais locais, ajudando a dinamizar a economia", concluiu o presidente do Turismo do Porto e Norte.