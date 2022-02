Limite para intervir nas reuniões divide partidos na Câmara do Porto

JN/Agências Hoje às 11:28 Facebook

A proposta para regular os tempos de intervenção dos eleitos nas reuniões de Câmara do Porto, que vai ser apreciada pelo Executivo nesta segunda-feira, está a gerar controvérsia entre os partidos. O Movimento de Rui Moreira, PS e PSD concordam. CDU e BE contestam.

Os vereadores do PSD e PS afirmam que a proposta de alteração aos tempos de intervenção permitirá "disciplinar" e garantir "o equilíbrio" entre forças políticas.

Em causa está uma proposta, em que a maioria liderada pelo independente Rui Moreira defende que, nas reuniões do executivo, no período da ordem do dia, sejam atribuídos 10 minutos para a intervenção do presidente e de cada um dos vereadores.

A apresentação de propostas e tempo utilizado nas votações não será contabilizada nos 10 minutos, e no caso de a reunião ser prolongada, o presidente e os vereadores terão um tempo "adicional de quatro minutos, por cada hora de prolongamento".

Em declarações à Lusa, o vereador social-democrata Alberto Machado disse ver "com bons olhos" a proposta de alteração ao Regimento da Câmara do Porto.

"É algo bastante comum e regular neste tipo de órgãos pluripartidários por uma questão de equilíbrio entre políticas", sublinhou.

Considerando que a proposta vem "disciplinar a excessiva intervenção do BE e CDU nas reuniões da Câmara do Porto", Alberto Machado criticou o decorrer das últimas reuniões camarárias.

"O BE e a CDU têm exagerado imenso naquilo que é o vincar das suas posições, tornando, de certa forma, até pouco democrática a gestão daquilo que são os equilíbrios de intervenção das diferentes forças políticas", afirmou.

Por sua vez, o vereador Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, disse concordar com "o estabelecimento de regras que definam o tempo de palavra", método que, lembrou, já existe na Assembleia Municipal do Porto há vários anos, "sem que ninguém se queixe de falta de debate democrático".

"Estas regras devem ser aplicadas mediante ordens de trabalho equilibradas, sem uma agenda saturada", considerou o socialista.

Tiago Barbosa Ribeiro observou ainda que os vereadores devem ter o tempo necessário para exprimirem as suas opiniões, mas que tal "não pode significar a exaustiva repetição dos mesmos argumentos, prolongando as reuniões para além do aceitável".

"O PS apoiará o estabelecimento de tempos com equilíbrio, serenidade e proporcionalidade", acrescentou.

Já a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, disse que a proposta é uma tentativa de "impedir que os partidos que só têm um vereador possam dar um contributo nas reuniões para o debate democrático que se deve fazer em torno da gestão municipal".

Considerando "injusta" a atribuição de 10 minutos para a intervenção dos vereadores nos temas da ordem do dia, Ilda Figueiredo adiantou que votará contra o documento.

"Creio que a maioria de Rui Moreira está a empurrar os vereadores que não têm um acordo na câmara para uma posição de ter de votar contra tudo aquilo que não conseguem clarificar na própria reunião", disse, apelando para que a proposta seja revista.

"Não é justo que cada vereador tenha apenas 10 minutos qualquer que seja o número de assuntos agendados. Não é aceitável, creio que não pensaram nas consequências de uma decisão destas", afirmou.

Em comunicado, a vereação do BE, representada por Sérgio Aires, acusou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de "querer impor a lei da rolha" no município e "esvaziar a oposição", no decorrer da proposta de alteração ao Regimento da Câmara do Porto.

"Revelando a sua natureza autoritária, Rui Moreira propõe agora uma alteração ao regimento que limita o tempo de palavra de cada vereador a 10 minutos num período habitual de 2.30 horas de discussão e que já chegou a apreciar 32 pontos. Em 3.30 horas, o vereador eleito pelo Bloco de Esquerda terá apenas 15 minutos para intervir nas decisões da cidade. É a 'lei da rolha' a ser imposta no município", afirmou o BE.

Em reação ao comunicado, o chefe de gabinete da presidência, Vasco Ribeiro, afirmou à Lusa que o vereador do BE "não pode ter um comportamento totalitário, onde, se o deixassem, falava sempre o dobro de todos os outros vereadores".

"Esta medida tem sido repetidamente pedida pelos vereadores dos outros partidos, menos o BE e a CDU, que são os vereadores que falam mais e o dobro dos outros vereadores", afirmou, lembrando que "o princípio da democracia é proporcional à sua representatividade".

O regimento e a proposta de transmissão em direto das reuniões da Câmara do Porto foram aprovados em 8 novembro de 2021, com a abstenção da CDU e do BE.