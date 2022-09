Limites do turismo em debate no Porto

JN Hoje às 12:08 Facebook

A Reitoria da Universidade do Porto acolhe nesta sexta-feira à tarde o congresso "Novas Fronteiras do Turismo Urbano". Numa altura em que os turistas voltaram massivamente, batendo recordes de visitantes no Porto, a discussão deverá centrar-se nos efeitos que este afluxo pode ter nas cidades. A entrada é livre.

A abertura, às 14.30 horas, estará a cargo de José A. Rio Fernandes, geógrafo, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e membro da comissão organizadora.

Segue-se a apresentação dos projetos Smartour, por Agustin Cocola-Gant (do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa); Sustainlis, por Sónia Alves (do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa); e Hoppes, por Tiago Carvalho (do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa).

Para as 15.30 horas está agendada a conferência "Os limites urbanos da gentrificacão turística: processos e políticas num destino de êxito", cujo orador será Jesús González, presidente da Associação Geográfica Espanhola e professor na Universidade das Ilhas Baleares.

O especialista também fará o comentário final da mesa redonda e debate, que começará pelas 16 horas e contará com os seguintes participantes: José A. Rio Fernandes, Jorge Ricardo Pinto (professor no Instituto Superior de Ciências Empresariais do Turismo), Luís Pedro Martins (presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal), Ricardo Valente (vereador das Atividades Económicas da Câmara do Porto) e Bernardo Trindade (presidente da Associação de Hotelaria de Portugal). O moderador será o jornalista David Pontes.