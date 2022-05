Limpeza das praias contou com a ajuda de 400 alunos

Lara Torrado Hoje às 21:01 Facebook

Com o reforço de 400 alunos, provenientes de 10 escolas, decorreu, esta terça-feira, nas praias do Porto, uma ação de retirada do lixo promovida pela empresa municipal Porto Ambiente.

A iniciativa, que tem como objetivo "dar maior visibilidade" ao tema e, ao mesmo tempo, "reforçar a sensibilização para a proteção das praias ", fez com que jovens, de diversas estabelecimentos de ensino, arregaçassem as mangas e trabalhassem na recolha de lixo ao longo da costa.

Apesar deste tipo de serviços, garantidos pela Porto Ambiente, serem executados durante todo o ano, esta terça-feira foi um dia especial, mediante a participação dos alunos entre o 5.º e o 12.º anos, que mostraram-se interessados em colaborar para tornar o planeta "num local mais bonito e seguro".

Castelo do Queijo, Aquário, Homem do Leme e Molhe foram as quatro praias alvo de limpezas, de manhã. No período da tarde foi a vez das praias do Carneiro, Ourigo, Ingleses e Gondarém.

Bruno Novo, um dos docentes do Colégio Júlio Dinis, mostrou a satisfação por poder ajudar. "São crianças com muitos sonhos. Imaginam um mundo muito bonito", referiu. "Às vezes chegam à escola, mostramos um bocadinho da realidade e eles ficam muito chocados", observou.

"Os miúdos mostram empatia e respeito pela natureza. Dão asas àquilo que consideram correto", acrescentou Bruno Novo.

Rafaela Azevedo, de 11 anos, foi uma das estudantes do Colégio Júlio Dinis, que, juntamente com os colegas, num "trabalho de equipa", encontrou "muito lixo". Entre o entulho, o mais comum foi apanhar "plástico e beatas", como afirmou Rafaela.

Mia Silva e Carolina Chamusco, ambas também com 11 anos, cumpriram uma missão que as duas intitularam de "tornar o mundo num lugar mais limpo e bonito".

"É um dia diferente dos outros!", exclamaram. "Durante a manhã houve tempo para tudo, até para brincar", disseram.

As ações de limpeza do areal, apoiadas pela Porto Ambiente, irão prolongar-se durante o ano às terças e quintas-feiras