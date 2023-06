Limpeza e segurança asseguradas nas praias do Porto

João Nogueira Hoje às 15:38 Facebook

Com o regresso da época balnear, os banhistas vão poder usufruir das praias do Porto com os equipamentos, vigilância e limpeza adequada. Dez praias foram distinguidas como Bandeira Azul.

A partir deste sábado e além das condições naturais certificadas, os banhistas vão poder usufruir, por exemplo, de três postos de primeiros-socorros, dez bebedouros, 13 chuveiros, 18 painéis informativos e internet sem fios.

Na orla costeira do Porto são dez as praias com o distintivo Bandeira Azul: Pastoras, Carneiro, Ourigo, Ingleses, Luz, Gondarém, Molhe, Homem do Leme, Aquário e Castelo do Queijo.

A distinção "Bandeira Azul" é atribuída às praias que cumprem requisitos como a excelência da qualidade da água, a informação ao público, a segurança e os serviços que são disponibilizados aos utilizadores.

As praias do Carneiro e do Homem do Leme, além desta distinção, também são reconhecidas pelas condições de acesso e utilização por pessoas com mobilidade reduzida.

Por detrás destas distinções, a Câmara do Porto sublinha o trabalho da Águas e Energia do Porto, que "assegura a qualidade dos serviços, equipamentos e controlo de qualidade das águas balneares".

"O Município tem vindo a adotar um conjunto de medidas de gestão que têm contribuído para uma melhoria significativa da qualidade das águas balneares, nomeadamente a eliminação de descargas ilegais de águas pluviais e superficiais poluídas", lê-se em comunicado da Autarquia

O programa Bandeira Azul vai contar com várias ações de sensibilização ambiental nestas praias. Os participantes vão ser desafiados a explorar a geodiversidade das praias, através de atividades que se vão realizar durante o mês de julho.