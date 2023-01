Linha 18 do elétrico no Porto entre Passeio Alegre e Carmo volta a funcionar

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

A linha 18 do elétrico da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) volta a funcionar a partir desta terça-feira até ao Carmo, depois de ter estado interrompida devido às obras do Metro do Porto.

"A STCP informa que desde o dia 31 de janeiro [hoje], a linha 18 do elétrico [Carmo - Passeio Alegre] retomou o seu serviço após alguns meses de interregno devido aos condicionamentos impostos pela empreitada de construção da futura linha Rosa do Metro do Porto", pode ler-se num comunicado da transportadora disponível no seu site.

A linha 18 liga a zona do Carmo ao Passeio Alegre, na Foz, "restabelecendo a ligação entre Massarelos e a zona do Carmo/Clérigos".

A circulação tinha sido suspensa no dia 20 de setembro devido às obras na zona do Jardim do Carregal, e a paralisação tinha a duração inicial prevista de um mês.

A operação decorre agora em "todos os dias da semana", com horário de início entre as 09:45 e a última viagem às 17.15 horas, com frequência de 30 em 30 minutos.

Em comunicado entretanto enviado às redações, a transportadora acrescentou que a operação contará "com o apoio da Polícia Municipal do Porto para o atravessamento em contra sentido no troço da Rua da Restauração compreendido entre o Jardim da Cordoaria e a Rua Dr. Alberto Aires de Gouveia".

"A nova paragem de término da Linha 18, na zona do Carmo/Clérigos, localiza-se em frente à Torre dos Clérigos e, ao percurso, foi acrescentada uma outra paragem de entrada e saída de passageiros no Jardim da Cordoaria", pode também ler-se na comunicação enviada às redações.

Além da linha 18 do elétrico, a STCP conta ainda com a linha 1 (Passeio Alegre - Infante), que está em funcionamento (e a partir de hoje "passa a ter frequências de 20 em 20 minutos"), mantendo-se suspensa a linha 22, entre a Batalha e o Carmo, devido às obras da Linha Rosa do Metro do Porto.

A empreitada da nova linha que ligará São Bento à Casa da Música, com estações no Hospital Santo António e Galiza, tem conclusão prevista para o final de 2024.

As obras de prolongamento da Linha Amarela (em Vila Nova de Gaia) e a construção da Linha Rosa representam no total um acréscimo de seis quilómetros e sete estações à rede da Metro do Porto e um investimento total superior a 400 milhões de euros.