Linha Amarela do Metro do Porto com mais frequência a partir de janeiro

A linha Amarela do metro do Porto vai passar, em janeiro, a ter uma frequência de cinco minutos. O reforço do serviço resulta dos trabalhos de colocação de agulha dupla no término do Hospital de São João, cuja conclusão se mantém prevista para o início do próximo ano. Mas o objetivo da Metro é oferecer uma frequência entre os três e os quatro minutos, algo que só será possível quando for aberta a ligação entre Santo Ovídio e Vila d"Este, em Gaia.

"Logo em janeiro vamos passar para 11 veículos a circular, em horas de ponta, em ambos os sentidos", avançou o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, ao JN.

"Estamos a fazer um reforço de atração na linha Amarela, sendo que o nosso objetivo é entre 16 a 18 veículos a circular entre o Hospital de São João e o término de Santo Ovídio. Esse objetivo será concretizado no momento em que abrirmos a ligação a Vila d"Este", esclareceu Tiago Braga. O prolongamento da linha Amarela deverá estar concluído no início de 2024.