Linha entre Praça do Império e Boavista vai custar 25 milhões de euros

JN Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo eixo do metrobus do Porto que vai ligar a Boavista à Praça do Império vai custar 25 milhões de euros e demorará 20 meses a ser construído. A Metro do Porto anunciou esta segunda-feira que o consórcio formado pelas empresas Alberto Couto Alves, SA e Alves Ribeiro SA foi o primeiro classificado do concurso público internacional para a conceção e construção da Linha de Bus Rapid Transit (BRT).

De acordo com a Metro do Porto, o projeto constitui uma das grandes novidades do Metro 3.0, a nova fase de expansão da rede (depois da construção da Linha Rosa e da extensão da Linha Amarela) e deverá estar concluído no final de 2023.

Trata-se de um investimento global de 66 milhões de euros, provenientes do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), "incluindo material circulando e um posto de abastecimento de hidrogénio, que servirá não apenas o BRT como toda a comunidade", diz a Metro.

A Linha Boavista-Império, segundo a empresa, terá uma frequência de cinco minutos em hora de ponta e a ligação demorará 15 minutos. Percorrerá as avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa, perfazendo um traçado de exploração de oito quilómetros (quatro em cada sentido).

O serviço vai contar com oito novas estações de superfície: Casa da Música, Bom Sucesso, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império. Todas elas terão cobertura, máquinas de venda de títulos, validadores, videovigilância e equipamento de informação ao público - nomeadamente painéis eletrónicos e informação sonora.

A localização das estações, sublinha a Metro do Porto, teve em consideração as condicionantes dos locais, estudos de mobilidade e "obedeceu a critérios e princípios de organização e funcionamento, já devidamente testados na rede de metro em exploração".