Linha Rosa e prolongamento da Linha Amarela do metro do Porto já podem avançar

Adriana Castro Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Contas emitiu esta quarta-feira o visto prévio necessário para o arranque das duas novas obras de expansão do metro do Porto: Linha Rosa e prolongamento da Linha Amarela.

Os trabalhos já podem avançar e, de acordo com a Metro do Porto, deverão iniciar-se ainda este mês. O lançamento da primeira pedra estava dependente da luz verde do Tribunal de Contas, que foi emitido esta quarta-feira. A Metro do Porto esperava pelo visto prévio há mais de três meses.

Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, diz que "este é um dia de alegria e de festa - é o arranque da mobilidade do futuro na Área Metropolitana", destacando "a excepcional colaboração desenvolvida com o Tribunal de Contas, cujo trabalho técnico e o empenho colocados na análise destes contratos permitiu que, apesar da situação de confinamento, eles fossem homologados num prazo de tempo muito curto". Tiago Braga afirma ainda que "esperávamos por este dia ansiosamente para poder ir para o terreno, para arrancar com as obras. Já estamos a arregaçar as mangas! O nosso trabalho começa já".

A nova Linha Rosa terá três quilómetros de extensão e será subterrânea. Terá três novas estações, desde S. Bento até à Casa da Música, ligando o Hospital de Santo António à rede. Vai custar 189 milhões de euros.

O prolongamento da Linha Amarela custará 98,9 milhões de euros. O traçado, de três quilómetros, vai prolongar-se de Santo Ovídio até Vila d'Este, em Gaia. Vai servir o Hospital Santos Silva e os mais de 10 mil moradores da Urbanização de Vila d"Este.