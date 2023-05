Linha Rubi e nova ponte no Douro vão custar mais 150 milhões de euros

O segundo traçado do metro entre o Porto e Gaia, a Linha Rubi, vai custar mais 150 milhões de euros. Esta subida de custos, assegurada pelo Estado, inclui a empreitada da nova ponte sobre o Douro, cujas obras deverão arrancar entre o final de outubro e início de novembro deste ano.

Perante a conjuntura atual, regista-se uma subida dos preços das obras do metro e a futura Linha Rubi, o segundo traçado do metro entre o Porto e Gaia, não é exceção. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga, a subida do preço da empreitada está relacionada com o custo de materiais, fruto da guerra na Ucrânia, e ultrapassou os 30%.

Ou seja, da verba de cerca de 300 milhões de euros, prevista pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), serão precisos, em números redondos, mais 150 milhões de euros para concretizar a empreitada, que deverá arrancar entre finais de outubro e inícios de novembro deste ano. E essa subida, assegura o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, está garantida pelo Estado.

"A garantia que procuramos dar, quando avançamos com estes investimentos, é a de que encontraremos financiamento para os sobrecustos. Depois, vamos avaliar quais são as condições para esses financiamentos: se é o PRR, se são empréstimos bonificados, se é o valor do Fundo Ambiental ou do Orçamento do Estado", avança o ministro.

Concurso lançado na próxima semana

O concurso público para a construção da Linha Rubi será lançado na próxima semana. Prevê-se que o traçado possa começar a receber passageiros em meados de 2026.

Até lá, há muito trabalho pela frente, sendo que, quando a empreitada arrancar, serão abertas várias frentes de obra entre o Porto e Gaia, tanto para a construção da própria linha como da nova travessia. "Estaremos a falar de uma empreitada em números redondos que rondará os 450 milhões de euros [mais 150 do que o inicialmente previsto]", clarificou o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, esta sexta-feira, à margem de uma visita ao futuro túnel da Linha Rosa, no Jardim do Carregal, junto ao Hospital de Santo António.