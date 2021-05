Linhas da STCP alteradas em dia de prova do Rally de Portugal

Adriana Castro Hoje às 17:14 Facebook

A Super Especial do Rally de Portugal, que decorre este sábado na zona do Forte de S. João Batista, na Foz do Douro, no Porto, vai alterar o percurso das linhas 500, 200 e 203 da STCP.

Entre as 6 horas e as 12 horas deste sábado, as paragens da Linha 500 da STCP entre o Fluvial e a Rua de Diu estarão desativadas em ambos os sentidos. Entre Agra e Molhe, só as paragens em direção à Praça da Liberdade é que não estarão a funcionar.

O percurso alternativo durante este período da manhã irá fazer-se pelas paragens já existentes: Rua Diogo Botelho, Mercado da Foz e Rua de Gondarém.

Do meio-dia à meia-noite de sábado, as alterações chegam também às linhas 200 e 203, com paragens e percursos desativados entre o Fluvial e o Castelo do Queijo em ambos os sentidos.

A substituição deste trajeto passará pelas paragens na Rua Diogo Botelho, Mercado da Foz, Rua de Gondarém e Rua Marechal Saldanha.