Linhas da STCP com ajustes devido ao Dia da Marinha

João Nogueira Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

No âmbito das celebrações do Dia da Marinha, no Porto, a oferta da STCP vai ser reajustada este fim de semana. Linhas 403, 500 e 900 e a linha 1 do elétrico com frequências alteradas.

A alteração do serviço baseia-se no desvio das linhas de autocarros, cujo trajeto se cruza com as iniciativas do Dia da Marinha, que vai atrair milhares de pessoas à Ribeira do Porto.

No domingo, as linhas 403 e 900 serão mesmo suprimidas entre as 10 e as 15 horas, tal como a linha 1 de elétrico entre as 9 e as 16 horas.

PUB

No sábado, entre as 8 e as 12 horas, as viagens dos autocarros da linha 500, no sentido Matosinhos (Mercado), começa, na Rua do Carmo. A viagem de regresso, a viagem termina na Cordoaria.

Também no mesmo horário, as linhas 403 e 900, em direção a Campanhã e Santo Ovídio, respetivamente, começam em São Bento, ponto onde também terminam as viagens de regresso.

No domingo, as linhas 403 e 900 estão suprimidas entre as 10 e as 15 horas, tal como a linha 1 de elétrico entre as 9 e as 16 horas. Já a linha 500, faz o mesmo percurso de sábado.

Também os elétricos terão ajustes na oferta nesse mesmo dia. A circulação da linha 1, que liga o Infante ao Passeio Alegre, será suspensa entre as 9 e as 16 horas.

Neste período, a linha 18, que une os Clérigos ao Passeio Alegre, vê o tempo de espera entre veículos encurtado, passando a ter uma frequência de apenas 15 minutos entre viagens.

Quando a circulação na linha 1 for retomada, as frequências serão normalizadas em ambas as linhas de elétrico.