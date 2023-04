Linhas da STCP retomam travessia do tabuleiro inferior da ponte Luís I

JN/Agências Hoje às 13:20 Facebook

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) anunciou, esta sexta-feira, que as linhas 900, 901, 906 e 1M retomam os seus trajetos habituais utilizando a ponte Luís I rumo a Gaia, após a reabertura da travessia para transportes públicos.

"Desde hoje, dia 14 de abril, a STCP -- Sociedade de Transportes Colectivos do Porto retomou os percursos que, habitualmente, as linhas 901 906 e 11M fazem na ligação das duas cidades [Porto e Gaia] por esta via", pode ler-se numa nota hoje publicada no 'site' da transportadora portuense.

A partir de sábado, "a linha 900 voltará a unir-se num único troço (Cordoaria-Sto. Ovídio), terminando a divisão temporária em dois percursos (um no Porto e outro em Gaia) que tem vigorado até ao momento".

"Deste modo, as linhas 900, 901 (Trindade-Valadares), 906 (Trindade-Madalena) e 11M (Hospital São João-Coimbrões) voltam a percorrer o tabuleiro inferior da ponte Luís I e dão por terminados os trajetos provisórios", refere a empresa liderada por Cristina Pimentel.

Desde que se iniciaram as obras de requalificação da ponte, em 14 de outubro de 2021, "o percurso das linhas 901, 906 e 11M foi realizado através da ponte do Infante", e a linha 900 "foi desdobrada em duas variantes, uma no Porto e outra em Gaia".

O tabuleiro inferior da ponte Luís ​​​​​​​I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, reabriu ao trânsito hoje às 10:00, cerca de um ano e meio depois de ter fechado para obras de reabilitação, mas apenas para transportes públicos e velocípedes.

O fecho da circulação a ligeiros (exceto táxis) apanhou de surpresa automobilistas, jornalistas e outros curiosos que se deslocaram ao local à hora da reabertura.

"Para além dos peões, o tabuleiro é, a partir de agora, apenas utilizado por transporte público e velocípedes. É ainda permitida a circulação a táxis, estando a passagem interdita a transportes turísticos, 'hop-on hop-off' e TVDE", confirmou hoje, em comunicado, a Câmara do Porto.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse hoje à Lusa que a intervenção na ponte foi feita "para que pudesse suportar todo o tipo de tráfego", mas que a gestão do mesmo "cabe aos municípios", e fonte da Câmara de Vila Nova de Gaia não quis acrescentar mais informações.

Em outubro de 2021, a IP anunciou que a ponte engenhada por Théophile Seyrig, colaborador de Gustave Eiffel, aberta em 1886, seria alvo de obras de reabilitação com a duração de cerca de um ano.

Porém, em setembro do ano passado, a IP admitiu que a execução da obra se atrasaria até março deste ano, prazo que também acabou por resvalar em duas semanas. Os atrasos deveram-se à descoberta de mais problemas na estrutura da ponte face aos inicialmente previstos.

O custo da obra, inicialmente estimado em 3,3 milhões de euros, acabou por ficar nos 4,2 milhões, tanto devido à intervenção mais complexa do que o esperado, mas também devido à crise das matérias-primas, ligada à guerra na Ucrânia, segundo a IP.