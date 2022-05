Lionesa. 20 velas, 5G e alegria no trabalho

Almiro Ferreira Hoje às 21:10 Facebook

Business Hub de Leça do Balio completa duas décadas de expansão e de vanguarda empresarial. "Bem-estar e felicidade da comunidade" para ingresso na quinta revolução industrial.

Na antiga Fábrica das Sedas, o centro empresarial fundado a 27 de maio de 2002, no romper da quarta revolução industrial, atinge o vigésimo aniversário com o vigor redobrado do projeto original e já envolvido na vertigem de todas as novas transições. Eis, então, a alucinante era do 5G e do 5.0, sempre da tecnologia de ponta e da inovação. Para lá do negócio, também um primado das humanidades, da ecologia, da cultura e das artes. É a "métrica da felicidade" no trabalho, resume o "Business Hub", uma das entidades de maior relevância na economia de Matosinhos e da Área Metropolitana do Porto.

A efeméride teve esta quinta-feira uma primeira celebração, investida de todo o simbolismo: com a presença de 1200 convidados, na maioria "lioneses", como se intitulam os mais de sete mil funcionários da comunidade, a Lionesa fez a festa de apresentação do novo logótipo, que remete para as origens mais remotas, as da Fábrica das Sedas, fundada em 1944, falida nos finais dos anos 1990 e adquirida pela família do empresário Pedro Pinto.