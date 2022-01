Livraria Poetria: "Estamos confiantes que vêm aí bons momentos"

Marta Neves Hoje às 11:42 Facebook

A Livraria Poetria reabriu portas a escassos metros da antiga loja, no número 115 da Rua de Sá de Noronha, em espaço cedido pela Câmara Municipal do Porto.

Quatro meses depois de a Poetria ter visto uma luz ao fundo do túnel para ultrapassar a ameaça de despejo das Galerias Lumière, com a cedência temporária de um espaço por parte da Câmara do Porto, eis que a livraria, reconhecida pelo seu projeto cultural, volta a abrir portas. Com a mais-valia de estar a escassos metros da antiga loja, no n.º 115 da Rua de Sá de Noronha.

O olhar de Francisco Reis, entretido a tentar arranjar mais espaço para os livros, não esconde a felicidade. O estabelecimento ainda não tem sinalética, nem horário afixado na porta, e a (re)inauguração "só está prevista para maio", aquando do aniversário da livraria. Mas nas prateleiras, apinhadas de livros de poesia, nota-se que o coração da Poetria voltou a bombar.