Lixo acumula-se nas ruas e em papeleiras do Porto

Em várias ruas e parques do Porto encontram-se sacos do lixo abandonados e papeleiras a transbordar de resíduos que acabam a acumular-se no chão. O cenário incomoda moradores, comerciantes e transeuntes. Nas redes sociais multiplicam-se as fotografias de amontoados de sacos de lixo.

A Câmara do Porto não escapa às críticas, que também são contundentes no que diz respeito à falta de civismo da população, pela colocação indevida de lixo na via pública. Aliás, é esta a justificação de Miguel Martins, comerciante no Largo dos Loios, para o desagradável cenário.

"As pessoas saem das casas e temos de ser nós a dizer-lhes onde há caixotes do lixo. Não ligam e encostam os sacos em qualquer lado", lamenta, admitindo que, naquela zona em particular, os contentores foram relocalizados por conta das obras do metro, mas que a distância é curta.