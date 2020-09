Lixo e casas degradadas atormentam moradores de bairro do Porto

Marta Neves Hoje às 11:43 Facebook

Residentes no Bairro S. João de Deus, no Porto, reclamam por segurança e manutenção dos espaços públicos. Câmara afirma que obras da segunda fase devem começar em outubro.

As casas antigas do Bairro S. João de Deus, no Porto, cuja segunda fase de reabilitação devia ter avançado no ano passado, estão a ser usadas para depósito de entulho e a servir de abrigo para marginais. Quase dois anos depois de se terem mudado para as casas novas, construídas no âmbito da primeira fase do projeto, os moradores queixam-se que há meses que a Câmara do Porto não faz manutenção dos espaços públicos - crescendo mato no lugar dos jardins - e que não lhes dá resposta para uma matilha que se tem multiplicado e que anda a vaguear pelas ruas. Os residentes temem ainda que o tráfico de droga possa estar a voltar ao bairro. Quem ali vive reclama por segurança.

Contactada pelo JN, a Câmara do Porto disse que a empresa municipal Domus Social "deliberou, no passado dia 3, adjudicar a segunda fase da empreitada de reabilitação do Bairro S. João de Deus, pelo valor de 2,1 milhões de euros". "O processo seguiu para visto do Tribunal de Contas, estimando-se que tal aconteça durante o mês de outubro. O prazo de execução é de 360 dias", acrescentou a Autarquia.

"Situação piorou"

De acordo com Rosa Sousa, 69 anos, "a situação piorou quando as obras que estavam previstas para o ano passado [segunda fase de reabilitação do bairro] não arrancaram". "As casas velhas estão um perigo! Ao menos que as tivessem emparedado. Em vez disso, têm servido para depósito de lixo e de refúgio a grupos marginais que lá se metem dentro", sublinhou.

Os moradores, maioritariamente idosos, relatam que têm visto "com frequência vários carros a parar de forma estranha no bairro", indiciando que o tráfico de droga pode estar de volta às ruas do bairro, que já foi conhecido como "Tarrafal".

"Antigamente sempre tínhamos aqui a esquadra. Hoje em dia é um deserto e nem a Polícia Municipal se vê por aqui", reclama Manuela Ferreira, 49 anos, dando conta que "ainda há pouco mais de dois meses uma vizinha foi assaltada".

Com parte do bairro "de cara lavada e outra parte por lavar", há ainda quem fale "dos jardins que passaram o verão sem qualquer tipo de manutenção". "Ainda há dias, passou-me uma cobra pelos pés", contou um morador, que preferiu não se identificar.

Animais abandonados

Outra das preocupações de quem ali vive prende-se com uma matilha, cada vez maior, que anda pelas imediações da Escola Básica.

"Quando estávamos ainda nos contentores, dois trabalhadores que andavam aqui nas obras trouxeram duas cadelas. O problema é que, quando se foram embora, deixaram os animais. Entre várias ninhadas que já aqui nasceram, conseguimos com que vários cachorros fossem adotados. Mas, entre fêmeas, machos e crias andam para aqui 11 cães à solta", conta Rosa. Os moradores dizem já ter pedido ajuda, várias vezes, ao canil municipal.

E lamentam também estar a ser "empurrados entre os Bombeiros Sapadores, Proteção Civil, Câmara e até a Polícia", por causa de um ninho de vespas-asiáticas numa tília, na zona onde chegaram a estar os contentores. "Só espero que não seja preciso acontecer algo de grave para o virem tirar", desabafou uma residente.

Poluição

Zona de mato junto a casas tem servido como depósito de entulho Foto: Ivo Pereira / Global Imagens

Latões de gasóleo, pneus, restos de obras, mobília, e até telhas de fibrocimento (cujo amianto é prejudicial) são regularmente depositados numa zona de mato junto ao Bairro S. João de Deus, no Porto. Os moradores dizem já ter feito queixa na Câmara "várias vezes", mas a situação perdura há vários anos. Sem que haja indícios de fiscalização, com frequência é ali depositado todo o tipo de entulho, não muito longe da Escola Básica S. João de Deus. É também nesta mata que os animais errantes costumam pernoitar, para preocupação de quem vive nas imediações.