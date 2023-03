Lixo vai dar luz a ruas e escolas de oito municípios do Grande Porto

Comunidade energética intermunicipal permitirá poupar 3,6 milhões de euros. Há excedente de energia para outras autarquias que queiram juntar-se.

Do lixo doméstico que a Lipor não consegue aproveitar, produz-se, através de incineração, energia suficiente para iluminar os edifícios públicos, ruas e escolas dos oito municípios servidos pela empresa de gestão de resíduos. E ainda sobra. Só que, atualmente, essa eletricidade entra na rede pública sem que as autarquias beneficiem dela. Não será assim durante muito mais tempo. Com a constituição, ainda este ano, de uma comunidade energética intermunicipal, as câmaras de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Valongo poderão poupar até 3,6 milhões de euros na fatura da luz. A porta está aberta para outros concelhos que queiram associar-se.

Todos os anos são gerados 170 mil MWh de energia elétrica. As contas estão feitas: os municípios consomem cerca de 100 mil MWh, deixando um excedente "para outros municípios que queiram aderir", explica o presidente do Conselho de Administração da Lipor, José Manuel Ribeiro, em entrevista ao JN. E essa adesão não implicará, necessariamente, que esses municípios tenham de tornar-se sócios da Lipor, acrescenta.