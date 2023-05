Loja na Avenida dos Aliados ganha prémio de arquitetura

JN Hoje às 16:04 Facebook

A loja Ultimate Drive Luxury Store, da BMcar Aliados (Porto), da autoria do arquiteto José Martinez, foi premiada na 11ª edição do Architizer's A+Awards, o maior programa mundial de prémios focado na promoção e celebração da melhor arquitetura e espaços.

O A+Awards celebra o trabalho dos melhores escritórios do mundo, destacando o trabalho inovador de arquitetos e designers. O projeto que deu origem ao concessionário situado na Avenida dos Aliados, no Porto, recebeu uma Menção Especial na categoria de Architecture + Branding.

"Quando vimos o desenho pensado para a BMcar Aliados percebemos que ia de encontro ao nosso objetivo, que é ir além do expor e vender veículos. A intenção é promover experiências, contactos, cultivar sonhos e estimular momentos únicos e inesquecíveis", afirma Pedro Rodrigues, CEO do Grupo BMcar.

"O desafio disruptivo lançado pela BMcar estimulou e determinou o conceito para o projeto. A ideia forte para a intervenção tinha de ir muito para além do que desenhamos normalmente como responsáveis pela implementação dos Programas de Imagem da BMW e da MINI. O espaço, obrigatoriamente e intrinsecamente, devia refletir os valores da BMcar e vir a assumir-se como uma referência no setor automóvel, nomeadamente, em relação às marcas BMW e MINI", sublinhou o arquiteto José Martinez, CEO e Fundador do Atelier Central Arquitetos.

O Architizer A+ Awards visa reconhecer e premiar os projetos de arquitetura mais inovadores, inspiradores e relevantes do mundo em várias categorias, como edifícios comerciais, residenciais, institucionais, educacionais, desportivos, culturais e de paisagem.

Os vencedores são escolhidos por um júri composto por arquitetos, críticos de arquitetura e personalidades do mundo do design e da cultura.