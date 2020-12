Loja "Vida Portuguesa" do Porto fecha no fim do ano

JN Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A loja "Vida Portuguesa", que comercializa produtos portugueses de marcas históricas, vai fechar a loja do Porto no final do ano, anunciou a proprietária, Catarina Portas.

O estabelecimento do Porto mudou-se, há dois anos, para a Rua de Cândido dos Reis, junto aos Clérigos.

"Há dois anos precisamente reabrimos a nossa loja no Porto, em nova morada, lembra-me hoje o Facebook. Infelizmente, é também hoje que anunciamos que a nossa morada portuense vai encerrar no final deste ano terrível de 2020. Obrigada a todos, sócios, senhorios, fornecedores, fregueses, amigos. E mais do que tudo, um agradecimento do fundo do coração a uma equipa empenhada e conhecedora como poucas", escreveu a empresária, numa publicação na referida rede social. "A tristeza é imensa. Adeus Porto!", acrescenta.

A "Vida Portuguesa" tinha já encerrado uma das quatro lojas de Lisboa. Bordados, loiças, mantas tradicionais, alumínios, perfumaria, papelaria, livraria, brinquedos, figurado da olaria portuguesa, louça Bordalo Pinheiro, os sabonetes Ach Brito e Confiança, as conservas ou a pasta medicinal Couto, entre muitas outras marcas de antigamente, fazem parte da oferta da loja.