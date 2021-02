Lojas históricas do Porto vão receber apoio de 400 mil euros

Alfredo Teixeira Hoje às 11:15 Facebook

O Fundo Municipal de Apoio aos estabelecimentos e entidades reconhecidas ao abrigo do Porto de Tradição vai apoiar, com cerca de 400 mil euros, 19 lojas históricas, que se candidataram, com sucesso, à segunda edição do programa.

A proposta de apoio será votada na reunião do executivo da próxima segunda-feira e resulta das candidaturas à segunda edição do fundo, que decorreram entre agosto e setembro do ano passado, depois de o Executivo Municipal ter aprovado a renovação do programa. Como refere a proposta, "foram rececionadas 21 candidaturas, 19 de estabelecimentos comerciais e duas de entidades reconhecidas".

"Não raras vezes, a disponibilidade financeira dos proprietários destes estabelecimentos e entidades não permite a recuperação, o restauro e/ou a manutenção do património que se pretende salvaguardado. Pela mesma razão, o investimento em meios e ferramentas de modernização, divulgação e promoção do seu estabelecimento ficam para segundo plano, o que implica menor capacidade de garantir a sustentabilidade do negócio", salienta a proposta a votar.

As candidaturas selecionadas e que receberão este apoio, cerca de 400 mil euros mas onde o valor atribuído a cada um dos 19 estabelecimentos contemplados não excede os 25 mil euros, são as seguintes: o restaurante "O Escondidinho", o restaurante Ginjal, a papelaria Modelo, Pedro A. Batista, Santos & Irmãos, a papelaria Peninsular, a Casa dos Forros, a Casa dos Neves, a Favorita do Bolhão, a Casa da Mariquinhas, o Café Aviz, Moldursant, o Café Restaurante Embaixador, a Casa Lima - Artigos de Viagem, Moura & Fortes, a Casa dos Linhos, o Pedro dos Frangos, o restaurante King Long e a Retina - Óptica.

Desde a criação do Porto de Tradição, em 2016, o Município já reconheceu 91 estabelecimentos comerciais, incluindo quatro entidades (Teatro Sá da Bandeira, Orfeão do Porto, UNICEPE - Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto e Liga Portuguesa de Profilaxia Social).