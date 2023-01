Lojistas acreditam que obras vão fazer renascer o Centro Comercial Brasília

João Nogueira Hoje às 07:41 Facebook

Arrancou a renovação do centro comercial mais antigo do Porto, que deve ficar pronta em outubro. Investimento superior a meio milhão de euros.

"Este é o ponto de partida para aquilo que vai ser o Brasília". Quem o diz é o administrador do espaço, Luís Pinho, sobre as obras de requalificação do shopping mais antigo do Porto que "finalmente teve luz verde para ser modernizado". A esperança de uma fase mais próspera sente-se nos corredores, seja pelas placas fixadas em que se pode ler "passo a passo, vamos renovar o Brasília", ou pelas conversas que se vão ouvindo entre os comerciantes das lojas.

A presidente da Associação dos Comerciantes do Brasília, Ana Paula Santos, contou ao JN que "há uma grande esperança num relançamento do espaço e que os trabalhos vão fazer com que seja mais atrativo à sua maneira". A mesma opinião foi partilhada pelo arquiteto João Ferros na cerimónia do arranque das obras, na tarde de ontem. "O Brasília vai continuar a ser um shopping diferente dos outros e com uma entidade muito própria", sublinhou o autor do projeto de renovação.