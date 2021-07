Lojistas do Porto unidos para manterem negócios

Marta Neves Hoje às 13:13 Facebook

Movimento une comerciantes da Praça de Carlos Alberto e arredores. Prometem dinamizar zona.

São todos comerciantes na Praça de Carlos Alberto e ruas adjacentes, no Porto, e fazem parte de um movimento de "boa vizinhança", criado por Marta Gonçalves no Instagram, com o intuito de voltar a atrair público. Na rede social, através da publicação de fotografias, dão a conhecer os seus negócios, com tudo "o que se pode ver, comer e comprar na praça". E mesmo em pandemia, houve novos estabelecimentos a abrir portas.

Tempos houve em que os clientes, na sua maioria turistas, entravam pela porta "e não precisava de fazer mais nada". "Veio a pandemia, os estrangeiros deixaram de vir e dei comigo sem fichas de clientes", contou ao JN Mariana Sotto Mayor, dona da "Lighthouse", loja situada na esquina da Rua de Cedofeita com a Praça de Carlos Alberto.