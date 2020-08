Adriana Castro Hoje às 13:32 Facebook

Trabalhos de construção da Linha Rosa arrancam em breve. Comerciantes avaliam prejuízos e pedem passagem para clientes.

Prestes a reviver um dos episódios mais traumatizantes das suas vidas, os comerciantes do Porto temem que os negócios não sobrevivam à segunda fase de construção da rede de metro. Com o arranque próximo da obra da Linha Rosa, a certeza de que voltarão a ficar vários meses - ou até anos -, no meio de um "cenário de guerra" preocupa os lojistas que pedem, sobretudo, para que as ruas não sejam cortadas.