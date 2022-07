Lordelo do Ouro e Massarelos vencem rusgas de S. João

JN Hoje às 17:49 Facebook

As rusgas de S. João do Porto, que desfilaram pela Baixa na tarde do passado sábado, foram vencidas pela União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.

Durante a festa, neste domingo à tarde, Sofia Maia, presidente da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, deu registo da felicidade de todo o grupo, que festeja no Cais das Pedras. "Fomos vencedores pela primeira vez como união de freguesias e não podíamos estar mais felizes. Apesar das boas relações institucionais com Campanhã (que ficou em terceiro a seguir ao Bonfim), quebrámos a sua hegemonia após quatro vitórias seguidas".