Loteamento do Quartel de Monte Pedral em discussão pública

A operação de loteamento do terreno do antigo Quartel de Monte Pedral vai entrar em discussão pública, por um período de 15 dias úteis.

A proposta vai ser discutida e votada na reunião da Câmara do Porto da próxima segunda-feira para que todos os munícipes possam analisar o projeto delineado para o local que contempla habitação a preços acessíveis para a classe média e jovens casais, com capacidade para mil residentes, e ainda uma residência universitária que será a maior do país.

No total são 25 mil metros quadrados de terreno localizado já numa zona residencial da cidade, entre as ruas da Constituição, Serpa Pinto e Egas Moniz. Em abril de 2019, a autarquia lançou um concurso de ideias "para promover a reflexão e o debate nos domínios do planeamento urbanístico e da arquitetura, do qual resultassem contributos que pudessem ajudar a consubstanciar o programa e os parâmetros da intervenção neste local".

Na proposta que será discutida e votada na reunião do executivo é explicado que foi na sequência desse concurso de ideia que o município desenvolveu uma operação de loteamento, "que pretende contribuir para a afirmação de uma nova centralidade, criando um trecho urbano qualificado com espaços públicos associados à requalificação ambiental e paisagística da área a intervencionar e da sua envolvente imediata".

Assim, o loteamento realizado prevê a constituição de seis lotes: quatro lotes destinados a habitação coletiva, com comércio ou serviços ao nível dos pisos térreos; um lote destinado a comércio e serviços (escritórios); e um lote destinado a serviços (residência de estudantes); perfazendo uma área bruta máxima de edificação de 53.654 m2 e um total estimado de 329 fogos.

A proposta de loteamento inclui, ainda, 6.290 m2 de área destinada a espaços de circulação, predominantemente pedonal, e 3.854 m2 de área destinada espaços de estadia.

Recorde-se que o quartel estava instalado num terreno que era municipal mas cedido, a título definitivo, ao Estado, para ser um quartel de cavalaria. Foram realizados dois contratos sucessivos, um em 1904 e outro em 1920, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Previa-se, no entanto, a reversão caso fosse dada ao terreno outra função, o que veio a acontecer em janeiro de 2019.