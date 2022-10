Lusófona realiza sessão solene sobre pós-graduação em registos e notariado

Diana Fernandes Hoje às 15:42 Facebook

O Salão Nobre da Universidade Lusófona do Porto recebe, sexta-feira, pelas 17.30 horas, uma sessão solene da pós-graduação em Registos e Notariado. Esta sessão conta com a apresentação do livro "Manual Prático Das Assembleias Gerais", por Angelina Barbosa Leão e Iva Carla Vieira, e será encerrada pelo bastonário da ordem, Jorge Batista e Silva.

A primeira pós-graduação nestas áreas do direito conta com parceiros da área do registo e notariado e uma parceria da AICCOPN, Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas.

Entre os oradores da sessão estão Maria do Rosário Anjos, vice-reitora da Universidade Lusófona, o membro do conselho consultivo do IRN, IP, Blandina Soares, o vice-presidente da OSAE, Francisco Serra Loureiro, e o Bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista e Silva.

A sessão é de entrada livre e será transmitida, via Zoom, para todos os notários/as e alunos da universidade.