Luzes de Natal já iluminam as ruas do Porto

As luzes de Natal foram ligadas esta segunda-feira ao fim da tarde, no Porto. Este ano, sem a árvore que costuma ficar em frente à Câmara Municipal.

As luzes de Natal no Porto acenderam-se, esta segunda-feira, pelas 18.30 horas. Para evitar aglomerações, foi cancelado o habitual fogo-de-artifício, que assinalava o momento. Nos restantes dias, até 7 de janeiro, quando deve desligar-se, a iluminação natalícia arranca às 17.30 horas.

Este ano não foi instalada a árvore gigante que costumava erguer-se em frente à Câmara Municipal do Porto. Uma forma de "evitar grandes aglomerações de pessoas", justificou autarquia, quando anunciou a decisão, no dia 10.

Devido à pandemia, a Autarquia suspendeu também os festejos natalícios, que nos últimos anos incluíram concertos na Avenida dos Aliados, pistas de gelo em diferentes pontos da cidade ou teatros de rua e concertos itinerantes pela Baixa.

Com um custo orçamentado em 305 mil euros, as luzes de Natal estendem-se, este ano, por 82 zonas na Invicta, num esforço, comum a outras autarquias nacionais, de levar a iluminação natalícia a mais pontos da cidade, tentando, de alguma forma, minimizar os impactos da pandemia no comércio.