Luzes de Natal no Porto acesas quarta-feira sem cerimónia pública

No Porto, as iluminações da árvore de Natal em frente aos Paços do Concelho e das ruas da cidade serão acesas às 17.30 horas da próxima quarta-feira, mas não haverá qualquer cerimónia ou evento para assinalar o acendimento das luzes.

Razões de ordem sanitária, relacionadas com a covid e a recomendação de evitar ajuntamentos, assim como as obras em curso por parte da Metro, referentes à Linha Rosa, entre S. Bento e a Casa da Música, e que condicionam o trânsito nos Aliados, foram decisivas para não realizar qualquer cerimónia ou evento, pela Câmara do Porto.

"No feriado de 1 de dezembro, a partir das 17.30 horas, serão acesas as luzes na cidade do Porto e iluminada a Árvore de Natal, na Praça General Humberto Delgado, mas sem a festa de outros anos nos Aliados, por razões de segurança e também de saúde pública", explica a Autarquia.

"Com 34 metros de altura por 15,5 metros de largura, o símbolo de excelência desta quadra terá este ano um brilho diferente, já que será revestido por aproximadamente 50 mil leds (Pixel e RGB) e animado por tecnologia vídeo. Assim, além de assumir diferentes tonalidades ao longo do dia/noite, a Árvore de Natal exibirá um conjunto de animações, sincronizadas com música, a cada 30 minutos", é acrescentado.

"Face às medidas de contenção recentemente anunciadas pelo Governo, e tendo em conta que muitas iniciativas pensadas para a programação de Natal na cidade do Porto decorreriam em espaço exterior, neste momento a programação está a ser reavaliada, devendo ser partilhada brevemente", adianta o Município.