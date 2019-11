Luzes e Árvore de Natal do Porto são ligadas dia 30

Hoje às 14:09 Facebook

A Câmara do Porto anunciou que a árvore e luzes de Natal, que este ano iluminarão um total de 80 ruas da cidade, num investimento superior a "375 mil euros", serão ligadas a 30 de novembro.

Segundo a autarquia, "a Árvore de Natal terá 31.600 lâmpadas espalhadas pelos seus 30 metros de altura e será inaugurada pelas 18:00 do dia 30, após uma tarde de festa nos Aliados".

Em comunicado, a Câmara do Porto refere que "as diferentes avenidas, ruas, praças e jardins da cidade" serão iluminadas por "mais de 2,4 milhões de microlâmpadas LED, de baixo consumo, ligadas por quase 26 quilómetros de cabos".

O projeto global de iluminação alargou este ano o seu âmbito a 20 novas localizações, chegando pela primeira vez ao Quarteirão de Miguel de Bombarda, às praças da República e de Guilherme Gomes Fernandes, à Avenida de Fernão Magalhães, às ruas da Boavista e do Dr. Antunes Guimarães, ao Largo do Padrão, mas também às ruas da Firmeza, dos Caldeireiros, de Sá Noronha, da Igreja da Areosa, de Augusto Luso, da Assunção, de Cândido dos Reis, de Santa Teresa e de Vale Formoso.

A definição destes e de outros locais foi articulada entre a câmara municipal e a Associação de Comerciantes do Porto, "tendo em atenção os fluxos de público pelas zonas de maior presença de comércio tradicional e os pontos de interesse da cidade durante esta época festiva", salienta a autarquia.

"A solução global de decoração tem o branco como cor predominante, sendo conjugada com detalhes em azul, verde e vermelho. Estrelas de vários feitios, árvores, presentes, velas e pormenores circulares são as formas mais frequentes na ornamentação", esclarece.

No total, acrescenta, "serão utilizados 1.045 suportes decorativos (aéreos e laterais) e mais de 26 quilómetros de cabelagem", num investimento que supera este ano os 375 mil euros".

De acordo com a Câmara do Porto, foram lançados dois procedimentos: um para as ornamentações/iluminações nas ruas da cidade, cuja proposta foi adjudicada pelo valor final de 330 mil euros, e um outro só para a Árvore de Natal nos Aliados, no valor de 45 mil euros, que inclui a produção integral de um espetáculo piromusical a decorrer no dia da inauguração/ligação das luzes.

A maior parte da instalação das luzes está já concluída, faltando apenas ultimar a Árvore de Natal, que começou esta semana a ser erguida na Praça do General Humberto Delgado, em frente ao edifício dos Paços do Concelho.

Pesando 16,4 toneladas, a Árvore de Natal da cidade terá este ano 30 metros de altura e 12 metros de diâmetro, sendo decorada com 31.600 lâmpadas, que serão ligadas diariamente a partir das 17:30, até ao Dia dos Reis.