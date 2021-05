Marta Neves Hoje às 18:01 Facebook

Uma mulher ligou, esta sexta-feira à tarde, para os bombeiros a pedir ajuda porque a filha, de quatro meses, tinha ficado trancada dentro do carro, na zona da Circunvalação, no Porto.

Viveram-se momentos de pânico junto à rotunda da AEP.

Todavia, à chegada dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça e Sapadores do Porto, a bebé já havia sido resgatada do interior do veículo.

Ao que o JN conseguiu apurar, foi a mãe que conseguiu abrir a viatura.