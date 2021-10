Gabinete corrige ministro: Sistema de videovigilância no Porto não está aprovado

JN/Agências Hoje às 12:56 Facebook

Contrariamente ao que o ministro da Administração Interna tinha anunciado este sábado, que o sistema de videovigilância no Porto já tinha sido aprovado, o gabinete do MAI veio desmentir as declarações de Eduardo Cabrita e esclarecer que a proposta ainda não foi autorizada.

À margem do congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, Eduardo Cabrita afirmou aos jornalistas que já tinha aprovado o sistema de videovigilância para o Porto, depois de autorizar também para Albufeira, Olhão, Coimbra e o seu alargamento em Lisboa. No entanto, numa nota enviada à Agência Lusa o gabinete do Ministério da Administração Interna garantiu que o sistema ainda não foi aprovado para o Porto.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, admitiu que as primeiras 79 câmaras de videovigilância para a baixa do Porto podem começar a ser instaladas meio ano depois da 'luz verde' da tutela.

Na primeira reunião do executivo que saiu das eleições autárquicas de 26 de setembro, ocorrida nesse dia, o executivo municipal aprovou a proposta de videovigilância prevista para três zonas da cidade - centro histórico, zona ocidental e zona oriental.

Para o autarca, o sistema será um complemento aos "escassos" meios que a PSP dispõe.