Maior subida do preço da habitação no Porto foi em Paranhos

Procura dos estudantes e mercado de arrendamento justificam aumento. Casas encareceram em todas as freguesias da cidade.

Paranhos foi a freguesia do Porto que registou a maior subida no preço da habitação. O aumento foi de 17,9%, valendo o metro quadrado 1847 euros. Este registo terá a ver com a existência do Polo Universitário da Asprela, que atrai muitos investidores para o mercado de arrendamento e tem a correspondência por parte dos estudantes.

Alberto Machado, o presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, assinala que o polo conta com "35 mil alunos", o que ilustra a dimensão dos candidatos a procurar alojamento naquela zona. Paulo Pinto, diretor da imobiliária RE/MAX, também faz notar que o arrendamento "é um mercado interessante, que garante liquidez".