Maioria dos habitantes do Porto são mulheres

Alfredo Teixeira Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Relatório de Sustentabilidade do Município do Porto diz que 55% dos moradores são do sexo feminino

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade do Município do Porto de 2019 apresentado esta segunda-feira de manhã na reunião de Câmara, 55% da população da cidade é constituída por mulheres.

O documento faz uma análise das práticas sustentáveis com base em quatro pilares fundamentais: o económico, o ambiental, o social a o cultural. O Porto é assim terceiro município com mais emprego, depois de Lisboa e Oeiras, empregando 4% dos portugueses.

Além da maioria dos habitantes serem do sexo feminino, 26,6% da população tem até 30 anos e 49,7 tem mais de 50, sendo o índice de envelhecimento (relação entre população idosa e população jovem) de 219%.

Ainda em relação ao emprego, o setor com mais trabalhadores é o comércio por grosso e a retalho.