Mais 25 casas de rendas acessíveis em concurso

A Câmara do Porto colocou mais 25 casas a concurso, no âmbito do programa Porto com Sentido, cujo objetivo é arrendar a preços mais acessíveis. As habitações, de T0 a T3, ficam no Centro Histórico, no Bonfim, em Campanhã e em Paranhos. Há fogos a estrear.

O período de candidaturas termina na quinta-feira, dia 15. No final do processo, as casas vão ser atribuídas por sorteio.

"Todas as candidaturas devem ser submetidas através do formulário eletrónico disponível no site da empresa municipal Porto Vivo, SRU, que operacionaliza o Porto com Sentido. É ainda possível efetuar a apresentação das candidaturas nas instalações da Porto Vivo, SRU, mediante agendamento prévio", informa a Câmara.

Para esclarecer dúvidas, há um chat virtual, o número de telefone 222 072 700 e o email rendasacessiveis@portovivosru.pt. Todas as informações também estão disponíveis online.

"No Porto com Sentido, o município arrenda diretamente as habitações aos proprietários dos imóveis que aderiram ao programa, para depois as subarrendar, a um preço mais baixo, às famílias. Corresponde, por isso, a uma das soluções mobilizadas no âmbito das novas políticas de habitação promovidas pela Câmara do Porto, visando colmatar a grave carência identificada no mercado tradicional de arrendamento", explica o Município.