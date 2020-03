Mais de 1500 idosos e funcionários de lares do Porto vão ser testados para a Covid-19

JN/Agências Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 1500 idosos e funcionários de lares do Porto vão ser testados nos próximos dias para a Covid-19, estando a ser montadas duas unidades com 300 camas para segregação dos infetados, anunciou esta quinta-feira o município.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que a iniciativa, que partiu do município, conta com o apoio do Hospital de São João e dos Centros de Saúde e implica "a montagem de unidades de cuidados na Pousada da Juventude e no SuperBock Arena / Pavilhão Rosa Mota com o apoio do Exército, que ali montará 300 camas".

Segundo a autarquia, o Hospital de São João vai garantir a análise das amostras e resultados em cerca de 24 horas, ficando os centros de saúde responsáveis pela recolha destas amostras.

Já o Exército Português vai apoiar a montagem de camas e os bombeiros municipais o transporte e assistência pré-hospitalar. Esta resposta está também articulada com o Hospital de Santo António.

A operação de rastreio, refere a câmara, "implica a segregação consecutiva da população infetada dos que resultarem negativos no teste e que serão transferidos pelos meios dos próprios centros e com o apoio do Batalhão de Sapadores dos Bombeiros do Porto, para espaços "limpos" que estão a ser preparados pela Câmara do Porto.

Para o efeito, está a ser preparado o SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota, onde o Exército Português apoiará a montagem de um espaço de cuidados continuados, e a Pousada da Juventude.

Nesse sentido, o município "está a recrutar soluções de pessoal auxiliar em regime de voluntariado ou mobilidade, que possam ajudar e melhorar a resposta no auxílio à população não infetada, deslocalizada e em acompanhamento".

A ideia, sublinha-se na nota, é segregar completamente cidadãos idosos infetados e não infetados e acompanhar ambos.

Segundo o município, a concretização deste projeto é possível graças à disponibilização de 5 mil testes para Covid-19 ao Município por parte da Fundação Fosun e da Gestifute, do empresário Jorge Mendes.

Com este contribuído, o presidente da autarquia, citado no comunicado, acredita que pode salvar vidas, aliviar a pressão sobre os hospitais, permitir uma melhor e mais permanente monitorização sobre esta população particularmente fragilizada.

O projeto vai testar mais de 1500 idosos e os funcionários de todos lares da cidade

"Não podemos abandonar os lares e estas populações neste momento e tudo faremos, até ao limite das competências municipais e das nossas próprias forças para salvar todos os que pudermos salvar", refere Rui Moreira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.