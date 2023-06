Mais de 300 tipos de cerveja em festival no Porto

JN/Agências Hoje às 16:36 Facebook

Os jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis, na baixa do Porto, vão acolher a partir de quarta-feira, e até ao dia 18, o PortoBeerFest, festival com mais de 300 tipos de cerveja.

"Este recinto estava completamente em segredo. Era um antigo matagal mas agora é um recinto incrível em plena baixa do Porto. Este é o primeiro grande evento que se vai ali fazer e já há outros em previsão. É o Porto secreto que pouca gente reconhece, sobretudo quem tem menos idade", disse à Lusa Otávio Costa da empresa OG & Associados, detentora da marca PortoBeerFest.

Os jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis, também conhecidos como antigo velódromo Dona Amélia II, vão receber a 7.ª edição deste festival que antes passou pelo Palácio de Cristal e pela Alfândega do Porto.

O Museu Nacional Soares dos Reis está instalado no Palácio dos Carrancas, no Porto, e foi inaugurado em 1833, quando o rei Pedro IV decidiu estabelecer na cidade um museu de pinturas e estampa.

Foi o primeiro museu público de arte do país, e adquiriu o estatuto de museu nacional em 1932.

A entrada para o festival será feita pela Rua Adolfo Casais Monteiro e o espaço contará com 46 cervejeiras e mais de 300 estilos e tipos de cerveja diferentes, entre as quais marcas internacionais.

"O PortoBeerFest tornou-se uma referência e temos tido muitas solicitações. A aposta em marcas estrangeiras não é para ofuscar o nacional, mas para trazer novas mensagens e nova cultura criar uma rede", explicou Otávio Costa.

Clássicas e familiares

Outra novidade é a zona das cervejeiras clássicas, históricas e familiares com mais de 600 anos, "cervejeiras em que a propriedade se mantém 100% no universo de uma família ao longo dos tempos, ou cervejeiras clássicas que fazem parte da propriedade de um Estado como património nacional coletivo".

Otávio Costa destacou, ainda, que o PortoBeerFest deste ano será "conscientemente 'pet friendly'", sendo permitida a entrada de animais de companhia, e contou que o fundo Ambiental atribuiu ao evento o selo verde, cabendo à organização agora promover e incentivar o uso de transportes públicos e a mobilidade suave, nomeadamente com a inclusão no espaço de um estacionamento para bicicletas.

Já em comunicado, a organização refere que "com uma 'operação' ambiciosa pretende-se posicionar o evento para um novo ciclo de crescimento e notoriedade, do ponto de vista de abrangência e conhecimento do consumidor e numa visão mais ampla e de projeção internacional".

É, ainda, referido que às "cervejeiras do Porto e sua área metropolitana - Burguesa, Lupum, MadamLL, Tough Love, Sovina, Colossos ou D'Os Diabos, Deuses do Malte, Fds, Opo74, ou os projetos colaborativos Catraio e FMTG - junta-se o melhor do panorama nacional das grandes referencias, como a Musa, Letra, Dois Corvos, 8.ª Colina, Maldita, Post Scriptum ou Barona".

A organização soma nomes como Ophiussa, Fermentage, a coimbrã Epicura, Açor, de Arganil, ou a aveirense 12 Marias, e destaca a presença de marcas dos Países Baixos, Escócia, Chéquia, Hungria, Espanha, Noruega e Inglaterra.

Com 18 pontos de comida de rua focadas no tema do evento, o PortoBeerFest terá também uma componente sonora com os DJ Rui Trintaeum ou DJ Sue M, entre outros nomes e coletivos.